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2022年5月14日星期六
車路士決戰前夕釀內亂 盧卡古傳冀回巢國米 紅軍盃賽雙冠添勝算
熱刺3蛋贈阿仙奴 落後1分續爭前四
維拉半價簽古天奴 斥1.63億買斷簽約4年
張小倫崔浩然闖大獎賽正賽 江旻憓今世盃登場
熱火挫76人闖東決 夏登低迷被質疑造假
皇馬大勝送利雲特降班 賓施馬323球看齊魯爾
體壇快訊：港超新季勢放寬外援名額
SAT周六體育直播賽事
走出家鄉烽煙陰霾 港超門神異地作戰 網上眾籌購物資 感激港人雪中送炭
拒分體育政治 奧利斯:戰爭難言中立
居港將7年申入籍 冀助港超隊戰亞洲賽
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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