體壇快訊：港超新季勢放寬外援名額

港欖半年來首戰國際賽

香港男女子七人欖球隊今起出戰英國超級系列賽揭幕戰，是港隊自去年11月以來首戰國際賽。男隊被編入D組，華將李卡度將與禾獲特任雙隊長，與英國、中國、西班牙等15隊爭標，另一華將姚錦成未入今站名單。女隊則與9隊爭勝，米奇拉巴達莎和蘇綺琦有望首度為港隊上陣。

中韓大勝優霸盃爭冠

羽毛球優霸盃昨在泰國決出決賽隊伍，中國隊在東京奧運冠軍陳雨菲領銜下，於4強以場數3：0橫掃東道主，韓國隊亦憑壓軸的安洗瑩在女單險勝日本隊的山口茜，終以場數3：0取勝勇闖決賽，今午與中國隊爭后。

拿度傷舊患法網添憂

西班牙「泥地王」拿度（圖）復出不久，昨再於羅馬網球大師賽觸傷舊患，16強不敵加籍球手沙普華路夫，為本月開打的法國公開賽埋隱憂，但他稱與傷患共存已不是新鮮事。而溫布頓錦標賽因應俄羅斯入侵烏克蘭，禁止俄國及白俄羅斯球手參賽。男子網球聯會（ATP）研究制裁溫網，身兼ATP球員委員會成員的拿度拒回應。