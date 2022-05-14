車路士決戰前夕釀內亂 盧卡古傳冀回巢國米 紅軍盃賽雙冠添勝算

車路士vs.利物浦 無綫電視翡翠台 晚上23：45直播

車路士在英超穩列第3，勢可參戰下季歐聯，領隊杜曹將聚焦爭取自去年初上任後首個本土錦標，卻突傳出過去兩場聯賽獨取3球的盧卡古，有意在今夏返回意甲。這名比利時國腳的經理人柏斯杜利路說：「盧卡古從沒隱藏心底存在國際米蘭和他們的球迷，情况就像母會安德列治常在其心間。可是我們暫時不能就欲離隊而談判，事關車路士將在月尾易手。我們不知道新班主的計劃，更遑論會與國米或AC米蘭洽商，拭目以待好了。」

4將勢離隊 爭標告別車路士

柏斯杜利路又承認，回巢一季的盧卡古在車路士不順利，上陣時間較少，但稱這名射手各項賽事入15球，仍是隊中最佳射手，定會專注今晚英足盃決戰利物浦。這賽事或也成盧卡古兩度效力車路士的唯一本土冠軍，而盛傳將投皇家馬德里的隊友守將魯迪格、勢加盟巴塞隆拿的後衛艾斯派古達、安達斯基斯坦臣和翼衛馬高斯阿朗素等，相信亦希望以一個錦標告別「藍戰士」及俄羅斯籍班主艾巴莫域。

沙拿大勇領軍倒戈

偕7將角逐英超足球先生

車路士此役有中場高華錫因足踝受傷缺陣，但另一中場尼高路簡迪料傷癒候命，利物浦則勢有左閘安德魯羅拔臣復出，中場堤亞高艾簡達拿和前鋒穆罕默德沙拿復任正選。沙拿充滿信心地說：「若將我和當今同一比賽位置球員比較，你會發現我是最佳的一個。」倒戈的他今季上陣48次入30球，以22球領前英超射手榜。

他上月尾獲選為英格蘭足球記者協會（FWA）英格蘭足球先生，昨成為英超足球先生8名候選人之一，其他人選有隊友右閘阿歷山大阿諾特、曼城中場奇雲迪布尼及熱刺前鋒孫興慜等。另外，「紅軍」領隊高普證實肌肉受傷的中場法賓奴，必在月尾歐聯決戰皇馬時復出。