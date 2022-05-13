國米八奪意盃衝雙冠 祖雲11年來首四大皆空 基亞連尼季尾離隊

細恩掌帥第2冠 意甲續追AC米蘭

國際米蘭中場尼高路巴列拿於6分鐘，取得意大利盃決賽歷來第2快入球，僅次於2015年在4分鐘便「士哥」的拉素守將史堤芬拉度。下半場接戰不久，祖雲達斯藉後衛阿歷士辛度及鋒將杜辛華荷域接連建功反超前，卻被國米中場查漢奴古在80分鐘操刀12碼扳平2：2，需加時作賽。國米翼鋒比列錫先在99分鐘主射極刑得手，後於102分鐘以一記世界波奠定4：2勝局，繼2011年後再次捧盃。

去年5月才接掌國米的主帥施蒙尼恩沙，收穫執教生涯第2個意大利盃冠軍，他曾於2019年執教拉素時揚威這項賽事。此外，他亦在2017和19年為拉素在意大利超級盃摘冠，去年亦助國米在這賽事奪魁。「細恩」現時的目標是爭取趕過領前兩分的AC米蘭，蟬聯意甲冠軍。他說：「國米是一支永不言棄的球隊。我們只餘兩輪聯賽，將盡力爭取最佳成績衝線。」

不忿遇襲報復被逐 艾歷尼放眼下季

基亞連尼傳戰美職 下周一主場告別

去夏回巢掌祖雲達斯帥印的艾歷尼，據報比賽期間曾與國米助教法利斯衝突，其間被踢了一腳，卻被球證目賭他報復施襲而被逐，但他仍不失風度地稱仍要恭喜國米奪標，又說：「我們今季無冠，此際將這團怒火儲存，作為下季捲土重來的動力。」他又稱讚麾下此役表現良好，「不足之處是有些球員狀態未臻至佳，但已全力以赴。我們會從今季獲得寶貴經驗」。總計祖雲今季三項賽事與國米交手4次，錄得1和3負的下風成績。

守將基亞連尼賽後證實季後會離開效力18年的祖雲，他說：「己隊曾擁有卓爾不凡的10年，是時候讓年輕人延續下去。我已竭盡全力。我將在下周一告別祖雲達斯球場。」他未有回應是否掛靴，據報或會前往美職落班，他說：「我不知道。我需與家人研究一下。我為自己仍能在良好狀態下離開而感到高興。」他曾為祖雲贏得9個意甲和5次意大利盃冠軍。