阿積士派5蛋衛冕荷甲 坦夏格成魔前完美告別

法蘭基迪莊勢出塞重聚

轉會費料達6.6億

坦夏格在阿積士4季半領軍214場贏158仗，勝率高達73.8%，贏得3次荷甲等6項錦標，亦成史上第4名主帥至少三奪荷甲。他賽後稱為阿積士注入贏家心態，以及踢出悅目足球而欣喜。曼聯舊將、阿積士行政總裁雲達沙讚揚，這名52歲荷蘭籍教頭所做的事總超預期，令球隊踢出具統治力的足球。

巴塞隆拿前助教、布魯日主帥舒路達昨落實接掌阿積士帥印，阿積士右閘馬斯奧爾則親證下季轉投拜仁慕尼黑。另巴塞隨隊記者羅美路稱，巴塞欲將荷蘭隊中場法蘭基迪莊售至曼聯，讓他與坦夏格重逢，轉會費為7000萬至8000萬歐元（約5.77億至6.6億港元），更稱成事機會高達95%。

曼聯U18稱霸青年足總盃

曼聯今季再次「四大皆空」，但一眾「小紅魔」大踢爭氣波，曼聯U18昨在英格蘭青年足總盃決賽，憑加拿祖在尾段梅開二度，在奧脫福球場以3：1挫諾定咸森林，相隔11年再奪這錦標。賽事有逾6.7萬名觀眾，打破這盃賽入場紀錄，傳奇教頭費格遜及門將迪基亞等一隊球員都是座上客。