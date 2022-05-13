迪布尼首大四喜 曼城屠狼領群雄 模仿夏蘭特慶祝稱巧合 領軍作客17戰不敗破隊史

【明報專訊】曼城昨憑中場大將奇雲迪布尼「神級」發揮、首在英超「大四喜」，作客以5：1大勝狼隊，餘下兩輪續領先利物浦3分居首，又締造連續17場聯賽作客不敗等多項紀錄，獲領隊哥迪奧拿大讚表現「超越完美」。這名比利時隊球星完成帽子戲法時做出甚似艾寧夏蘭特的經典慶祝動作，他賽後雖僅稱純屬類同，惟被外界聯想到歡迎「準隊友」下季登陸「藍月」。
奇雲迪布尼於下半季持續大勇，近6場聯賽貢獻6個入球及4次助攻，昨仗開賽24分鐘完成連中三元，加上於60分鐘再下一城及隊友史達寧埋齋，助曼城作客以5：1大破狼隊，賽後36戰89分續居首，領先利物浦3分，尚餘兩輪分別作客韋斯咸及主場對阿士東維拉，兩仗只取4分便可衛冕。藍月除了今季首輪不敵熱刺，之後17場聯賽作客不敗刷新隊史紀錄，以14勝3和豪取45分，亦破紀錄連續5仗英超淨勝至少3球或以上，因而得失球差反超利物浦多7球，爭標形勢續掌主導權。
迪布尼24分鐘戴帽 英超第3快紀錄
迪布尼在曼城7季上陣305場入86球，連同助攻參與超過200個入球，效率驚人。他昨仗製造多項紀錄，除了完成英超史上第3快的帽子戲法，僅次於沙迪奧文尼的16分鐘及約基的22分鐘。他亦繼林柏特及韋拿杜姆後，英超歷來第3名中場「大四喜」；這名30歲比利時國腳今季已入19球，創職業生涯單季入球新高；曼城亦成英超史上第3隊一季有兩名球員單場入4球，隊友加比爾捷西斯於上月底主場對屈福特亦曾大四喜。迪布尼賽後稱很享受踢出與隊友配合良好的表現，被問到射入第3球後做出艾寧夏蘭特的「佛系」慶祝手勢，是否以此歡迎下季加盟的新隊友，他笑言純屬類同，僅稱入了3球才雙手均舉3隻手指。
哥迪奧拿信可助夏蘭特成最佳
阿仙奴傳斥近5億斟加比爾捷西斯
哥迪奧拿則大讚愛將踢出歷來最佳一仗，是「團隊球員」典範，「迪布尼一直是慷慨的球員，總是助攻隊友，永遠為球隊設想。今季他變得想爭取更多入球，更開始享受其中，他過去2、3個月的表現堪稱超越完美」。對於簽入夏蘭特，哥帥稱有信心助這名挪威隊射手成為最佳，「簽入夏蘭特對曼城未來是非常好的決定，我們會盡一切努力助他融入球隊，成為最好球員」。夏蘭特來投後，加比爾捷西斯離隊呼聲更高，據報阿仙奴已開出5000萬歐元（約4.84億港元）轉會費羅致。