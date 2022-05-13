迪布尼首大四喜 曼城屠狼領群雄 模仿夏蘭特慶祝稱巧合 領軍作客17戰不敗破隊史

奇雲迪布尼於下半季持續大勇，近6場聯賽貢獻6個入球及4次助攻，昨仗開賽24分鐘完成連中三元，加上於60分鐘再下一城及隊友史達寧埋齋，助曼城作客以5：1大破狼隊，賽後36戰89分續居首，領先利物浦3分，尚餘兩輪分別作客韋斯咸及主場對阿士東維拉，兩仗只取4分便可衛冕。藍月除了今季首輪不敵熱刺，之後17場聯賽作客不敗刷新隊史紀錄，以14勝3和豪取45分，亦破紀錄連續5仗英超淨勝至少3球或以上，因而得失球差反超利物浦多7球，爭標形勢續掌主導權。

迪布尼24分鐘戴帽 英超第3快紀錄

迪布尼在曼城7季上陣305場入86球，連同助攻參與超過200個入球，效率驚人。他昨仗製造多項紀錄，除了完成英超史上第3快的帽子戲法，僅次於沙迪奧文尼的16分鐘及約基的22分鐘。他亦繼林柏特及韋拿杜姆後，英超歷來第3名中場「大四喜」；這名30歲比利時國腳今季已入19球，創職業生涯單季入球新高；曼城亦成英超史上第3隊一季有兩名球員單場入4球，隊友加比爾捷西斯於上月底主場對屈福特亦曾大四喜。迪布尼賽後稱很享受踢出與隊友配合良好的表現，被問到射入第3球後做出艾寧夏蘭特的「佛系」慶祝手勢，是否以此歡迎下季加盟的新隊友，他笑言純屬類同，僅稱入了3球才雙手均舉3隻手指。

哥迪奧拿信可助夏蘭特成最佳

阿仙奴傳斥近5億斟加比爾捷西斯

哥迪奧拿則大讚愛將踢出歷來最佳一仗，是「團隊球員」典範，「迪布尼一直是慷慨的球員，總是助攻隊友，永遠為球隊設想。今季他變得想爭取更多入球，更開始享受其中，他過去2、3個月的表現堪稱超越完美」。對於簽入夏蘭特，哥帥稱有信心助這名挪威隊射手成為最佳，「簽入夏蘭特對曼城未來是非常好的決定，我們會盡一切努力助他融入球隊，成為最好球員」。夏蘭特來投後，加比爾捷西斯離隊呼聲更高，據報阿仙奴已開出5000萬歐元（約4.84億港元）轉會費羅致。