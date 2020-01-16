著名遊戲FIFA系列變天 EA與FIFA結束近30年合作 明年起改名

EA自1993年起推出《FIFA》系列，惟近月與國際足協商討續約時，據報遭對方開價每年3億美元（約23.5億港元）版權費用，最終決定在年底卡塔爾世界盃後分道揚鑣，意味《FIFA 23》將成為雙方的最後合作。

EA稱新系列擁逾30聯賽版權

FIFA另起爐灶 今年首推世盃遊戲

EA與國際足協合作期間，一直以較多賽事實名授權叫座，EA Sports副主席大衛積遜向英國廣播公司（BBC）表示，來年起將推出的《EA Sports FC》系列續擁有逾30個聯賽，共1.9萬名球員、700支球隊及100個球場的版權，包括英超、德甲及歐洲足協（UEFA）旗下賽事授權。他又稱，新遊戲將打破過去與國際足協合作時的一些限制，為玩家帶來新體驗，「現時參與遊戲為玩家投入的主要方式，但未來玩家有望觀賽及創建遊戲內容，這在過去10年受制於與國際足協的協議，一直未能實現」。

國際足協表示，日後將與第三方共同研發新足球遊戲，並會沿用《FIFA》名稱，目前正與遊戲商、傳媒及投資者磋商。新遊戲計劃以非獨家授權模式，與不同遊戲商及電競伙伴合作，並透露本年第3季將推出以年底卡塔爾世界盃為主題的首款自家製足球遊戲，意味本屆世界盃將有最少兩款電子遊戲獲實名授權。

法媒稱因放屁發笑惹怒高層被炒

前里昂後衛否認斥假新聞

此外，本年1月與里昂解約的巴西籍後衛馬些路古迪斯，被指去年在更衣室放屁，並與隊友開玩笑，因而觸怒會方被炒。法國《隊報》報道，他去年8月以0：3大敗予昂熱賽後，在更衣室內多次於隊友面前放屁，並在隊長里奧杜布斯發言期間與隊友發出笑聲，惹來球會體育總監兼名宿祖連奴比南布肯奴（P祖連奴）不滿，此役後因「行為不檢」貶至B隊，至今年1月被炒，及後轉投法甲暫列榜尾的波爾多。

馬些路古迪斯在報道刊登後，隨即在社交網發文否認事件屬實，怒斥「今時今日的新聞只是笑話！」P祖連奴亦轉載其帖文，並幽默地回應對方：「我告訴過你，後衛放的屁要夠響、夠長、夠臭；你的屁只是夠響，所以很弱。」