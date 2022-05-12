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2022年5月12日星期四
北倫敦打吡演前四爭霸戰 尼基迪亞續當阿仙奴強矛誓拔刺 季尾約滿去向未明
領紅軍反克維拉 文尼為轉會傳聞闢謠 稱「留隊更快樂」
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太陽挫獨行俠勢闖西決 後備衝突險釀打鬥
奧巴起孖領巴塞挫切爾達 阿拿奧祖腦震盪送院證無礙
法總統馬克龍籲麥巴比留效PSG 巴黎奧運擔大旗成誘因
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體壇快訊：日本優盃晉8強鬥台
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【明報專訊】（請看附圖）
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