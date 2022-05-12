太陽挫獨行俠勢闖西決 後備衝突險釀打鬥

太陽在上半場領先49：46，但易邊後加強防守，迫使獨行俠第3節出現多達12次失誤，並趁機打出一波33：14後擴大領先優勢，終憑戴雲布克卡和迪安祖艾頓聯手攻下48分，領軍以30分之差大炒獨行俠。不過，兩隊板凳球員在「垃圾時間」爆發衝突，拜奧保在最後2.3秒嘗試「拆你屋」遭基斯封阻，兩人隨即在籃下出手推撞，雙雙被逐離場。基斯在前往更衣室的通道追上拜奧保，尾隨的保安及時分開二人，避免釀成更大規模衝突。

76人雙星不濟 慘負熱火陷出局邊緣

東岸次圈方面，費城76人兩大主力安必特和夏登發揮欠佳，全隊失誤連連，命中率只得36.5%，作客以85：120不敵邁阿密熱火，場數落後2：3。球隊陷出局邊緣，安必特表示球隊不夠專注，讓對手打得太輕鬆，他強調自己要打得更具侵略性，領軍爭勝。

活塞名宿蘭尼爾病逝 享年73歲

另外，名人堂成員蘭尼爾（Bob Lanier）昨日病逝，享年73歲。他在1970年以選秀狀元身分加盟底特律活塞，10年後轉投密爾沃基公鹿，並於1984年退役，14年職業生涯共8次入選明星隊。NBA總裁阿當施華亦有發文致哀，並感謝對方過去30年擔任全球大使推廣NBA。