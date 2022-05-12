領紅軍反克維拉 文尼為轉會傳聞闢謠 稱「留隊更快樂」

利物浦將於周六英格蘭足總盃決戰車路士，領隊高普昨仗先將穆罕默德沙拿列為後備，由迪亞高祖達、沙迪奧文尼及路爾斯戴亞斯攻堅。阿士東維拉的杜格拉斯雷斯開賽僅3分鐘頭槌補中領先。「紅軍」其後於6及65分鐘藉中堅祖爾麥迪比及文尼各建一功，助球隊反勝2：1完場，令敵帥謝拉特今季英超兩度倒戈同以一球之微敗陣。文尼賽後獲高普大讚：「他是一部厲害的入球機器。他擁有強健體魄，技術、戰意和體能兼備。他是一個夢幻般的世界級球員。」

文尼各項賽事近11仗攻入8球，賽前據報獲拜仁慕尼黑相中，盼他成為箭頭「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基的接班人。文尼將於明夏約滿，他賽後透露留在「紅軍」會更快樂，並稱會為球隊能贏得錦標而更快樂。他說：「我此刻只會想着球隊，思考如何爭取入球和助攻隊友。」

法賓奴傷出 鬥車或缺陣

至於高普強調仍為爭取英超封王努力，惟中場法賓奴昨仗上半場疑觸傷肌肉退下火線，未知足總盃決戰車路士時能否及時傷癒披甲。