北倫敦打吡演前四爭霸戰 尼基迪亞續當阿仙奴強矛誓拔刺 季尾約滿去向未明

熱刺vs.阿仙奴 now611/621台 明晨02：45直播

熱刺及阿仙奴季初表現天壤之別，前者首3仗連勝後一度升上榜首，後者則經歷三連敗包尾。熱刺其後成績反覆，終在11月初由意大利籍名帥干地取代紐奴領軍，至今年2月正式上軌道，上仗打和利物浦後續排第5，追至只落後近4仗全勝的阿仙奴4分，若明晨再在打吡戰勝出，與「兵工廠」的距離便會縮窄至1分，惟近况大勇的敵鋒尼基迪亞勢成心腹大患。

阿迪達盼留人 兩手準備勢增兵

阿仙奴季初前線續重用奧巴艾揚及拿卡錫迪，但隨着「奧巴」的表現與高昂的薪酬成反比，加上紀律出現問題，終在年初被放棄並轉投巴塞隆拿，加上「拿卡」亦萌去意，至今拒簽新約，早前更親證獲包括舊會里昂等球隊力斟，料在今季結束後自由轉會，令阿迪達近期開始重用尼基迪亞，上月中作客修咸頓首獲今季擔正機會，之後4仗續掛帥，先後在挫車路士及列斯聯中各梅開二度，對此阿迪達稱讚對方道：「他的表現一直穩定，值得擔任正選和享受比賽。我為之前未有重用他而感到抱歉。」

惟據報尼基迪亞已獲韋斯咸、白禮頓、水晶宮和紐卡素等6支英超球隊垂青，當中「喜鵲」更是繼1月之後再度出手，迫使阿迪達敦促會方需盡快以新約綁住愛將。尼基迪亞回應今夏可能離隊的消息道：「我此刻只會專注比賽和爭取表現。我是阿仙奴球員，我深愛阿仙奴。直至今季聯賽結束後，我才會為自己找出最好的選擇。」面對尼基迪亞將可能離開，阿迪達據報打算招攬在曼城未能穩列正選的攻擊手加比爾捷西斯或翼鋒史達寧，其餘目標則包括李斯特城中場占士麥迪臣及泰利文斯，以及皇家馬德里鋒將盧卡祖域與愛斯賓奴前鋒魯爾杜馬斯。

孫興慜劍指神射手 誓領熱刺破廠

阿迪達疑為來季厲兵秣馬之際，干地是活在當下，他說：「己隊暫未完成任務，現距下季歐聯只餘3場聯賽。迎戰阿仙奴是惡鬥。他們是一支組織力強的好球隊。我認為阿迪達所做的工作實在出色。」熱刺料續由進攻「鐵三角」哈利卡尼、古路施夫斯基及孫興慜攻堅，而「老孫」近7次披甲獨取9球，目前聯賽已入20球，正追趕入22球的利物浦前鋒穆罕默德沙拿，劍指今屆神射手寶座，勢令阿仙奴守將如坐針氈。