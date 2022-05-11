國米祖雲決戰意盃 戴巴拿成焦點

國際米蘭明晨於羅馬奧林匹克體育場，與祖雲達斯在意大利盃決賽合演國家打吡，「斑馬軍」前鋒保羅戴巴拿（圖）離隊在即，據報下一站屬意留在意國，並與國米展開談判，來季或在意甲倒戈相向。

今夏離祖雲 投國米呼聲高

戴巴拿3月宣布季尾離隊，傳獲曼聯、熱刺及馬德里體育會招手，但意媒稱他已拒數間球會，冀續於意大利落班。這名28歲前鋒據報已跟國米展開談判，或在本周達成協議，來季有望與阿根廷同鄉拿達路馬天尼斯組成鋒線。

先後效力祖雲和國米的意大利隊名宿達杜尼，認為戴巴拿改投國米不構成背叛，「現代足球沒叛徒，大家都向錢看。忠誠只適用於本土球員，對於一名外國人，他只需考慮哪裏能獲更好機會，盼他能加入最強球隊」。

兩軍今季於意甲和意超盃三度交手，國米以2勝1和佔優。衛冕的祖雲過去10季均有獎盃落袋，主帥艾歷尼誓爭勝避免四大皆空。休戰1個月的中場文路爾盧卡迪利上周復操，今仗料可回歸戰線。國米後衛巴斯東尼亦於周一重投訓練，有望復出。

羅馬昨於意甲有史賓亞蘇拿補時入替，是這名守將相隔311日復出，但球隊作客0：2不敵費倫天拿，聯賽4戰不勝。教練摩連奴再批評球證，認為開賽5分鐘因視像裁判（VAR）改判而失12碼，對羅馬不公。