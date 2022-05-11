安達臣稱3港腳拒徵召 質疑內地球會施壓 征亞盃外或失7主力

安達臣上周一開操見傳媒時，提及希望用盡方法徵召多名在中國落班的港將，但這名59歲挪威籍教頭昨再會見傳媒，用逾10分鐘炮轟中國球會，「教練總想帶最好球員出賽，代表隊有權徵召球員，國際足協亦支持，但令我失望的是中國球會不在乎國際賽，還向球員施壓叫他們不要報到，因為他們返回中國就要隔離數周」。

港足有6名港將於中國聯賽落班，包括梁諾恆、陳俊樂、勞烈斯、李毅凱、辛祖及羅素。安達臣透露收到其中3名港將的球會信件，回覆希望不被徵召，依時序為梅州客家的勞烈斯、浙江隊的梁諾恆及廣西平果哈嘹的辛祖，他預計會再收到類似信件，「我感覺這數名球員想代表港足，但他們害怕。我曾是代表隊成員，理解球員難處，畢竟他們受薪於球會」。

斥中國足協及球會欠尊重

安達臣透露去年中前帥麥柏倫帶隊到巴林出戰世界盃外圍賽時，已有類似情况，談到此處再激動批評中國足協及球會欠尊重，「若中國隊要出賽，他們會暫停聯賽3個月，但其他中國聯賽球員要到代表隊報到，就叫球員不要去，不在乎我們，只做他們想做的事」。他預期連同以家庭原因退隊的艾里奧，以及因違紀被香港足總停召一年的陳晉一，至少有7名重要球員未能出征。

陳肇鈞盼隔離措施便利球員

此外，港超球隊傑志戰畢亞冠盃分組賽後返港，當中5名港腳完成隔離後昨早即隨港足復操。傑志及理文多名港將過去兩個月離港出戰亞冠盃分組賽及亞協盃外圍賽，返港不久將再次離境為港征戰。傑志中場陳肇鈞承認因隔離身心俱疲，盼將來有更好措施，他說：「傑志在8月要再出外踢亞冠16強，每次返港隔離7天，累計隔離日數差不多整個月，是否可改善隔離措施幫助我們呢？」理文後衛徐宏傑也承認，即使出外比賽時狀態佳，但返港隔離後狀態回落得快。

港足下月8至14日到印度出戰亞盃外D組，對手為印度隊、阿富汗隊及柬埔寨隊，下周二赴泰國集訓前將公布25人決選名單，緊接有3場友賽，包括今早再鬥港超隊東方龍獅。傑志兩名港腳黃洋及趙聡悟昨晚完成隔離，料今早向港足報到。