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2022年5月11日星期三
夏蘭特落實入城 勢簽約5年 登陸英超衝擊歐聯金球獎 藍月稱只待確認個人條款
蜜蜂兵團再低買高賣 替代品艾迪耶美抵德體測
拜仁擬今夏斟文尼 傳上周已會見經理人
車仔征列斯 傳杜曹要求加操惹不滿
咖哩仔寫里程碑 領勇士晉級在望 季後賽入500記三分首人 場數領先灰熊3：1
前NBA球員彼恩遭槍擊亡 終年31歲
電視精選
安達臣稱3港腳拒徵召 質疑內地球會施壓 征亞盃外或失7主力
國米祖雲決戰意盃 戴巴拿成焦點
體壇快訊：歐聯落實增至36軍
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【明報專訊】（請看附圖）
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夏蘭特落實入城 勢簽約5年 登陸英超衝擊歐聯金球獎 藍月稱只待確認個人條款
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