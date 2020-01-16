前NBA球員彼恩遭槍擊亡 終年31歲

加州警拘一男子 NBA發聲明致哀

與港將惠龍兒CBA曾並肩

奧蘭治縣警方在當地凌晨1時34分接獲報案後趕到現場，彼恩在送院時因中槍不治，疑兇為29歲男子Lawrence Dority，他被當場逮捕及控告一級謀殺罪，行兇動機有待調查。得悉彼恩的死訊後，NBA發文哀悼：「NBA和G League對彼恩離世深表哀悼，我們向愛他的人們致最深切慰問。」金州勇士亦在社交網向其家人致哀，該隊球星祖利蒙特格連曾與彼恩在大學時期合作，昨早穿上寫有「RIP AP」的球鞋上陣，向故友最後致意。

彼恩在密歇根州立大學畢業，2014年NBA選秀會被鷹隊以首輪第15位選中，及後輾轉效力木狼和魔術，在107場常規賽中平均取得4分和3籃板。他在2018年被魔術裁走，結束5季NBA生涯，及後轉戰土耳其、法國、希臘，生前最後一支效力的球隊是立陶宛的祖雲達斯。值得一提的是，彼恩曾於2018/19球季到中國打球，與惠龍兒同時效力CBA球隊南京同曦大聖。