咖哩仔寫里程碑 領勇士晉級在望 季後賽入500記三分首人 場數領先灰熊3：1

金州勇士昨在NBA季後賽主場101：98險勝孟菲斯灰熊，西岸次圈場數領先3：1，晉級在望。當家控衛史堤芬居里更寫下里程碑，成為史上首名在季後賽射入500球三分的球員。

勇士助教布朗落實下季掌帝王

暫代染疫卡爾領軍爭出線

勇士開賽初段外線命中率慘不忍睹，前兩節在三分線外20投2中，成為自2011年的奧克拉荷馬雷霆後，首支在季後賽15次三分出手全炒的球隊。灰熊縱有主將摩蘭特因膝傷倦勤，但球隊多點開花，完第3節仍領先69：62。不過，勇士的居里在最後一節獨得18分，全場共得入32分，領軍以3分反勝灰熊，距離西岸決賽只差一勝。「咖喱仔」季後賽生涯累積射入500球三分，成為史上第一人，他在賽後表示：「不要讓頭3節影響信心，只要把握機會出手，打得具侵略性，仍有機會取勝。」

勇士主帥卡爾因染疫缺陣，由助教米克布朗暫掌帥印。52歲的米克布朗同日落實下季接掌薩拉克門托帝王，過去曾坐正執教克里夫蘭騎士及洛杉磯湖人，2009年獲選年度最佳教練，亦曾先後以助教身分隨聖安東尼奧馬刺及勇士共奪3座NBA總冠軍。

綠軍扳平公鹿場數2：2

太陽主帥威廉斯首膺年度最佳

而「綠軍」波士頓塞爾特人昨憑老將荷霍特射入季後賽生涯新高的30分，作客以116：108擊敗密爾沃基公鹿，在東岸4強扳平場數2：2。至於常規賽個人獎項陸續出爐，領鳳凰城太陽獲聯盟最佳戰績64勝18負的蒙迪威廉斯，首度成為年度最佳教練，ESPN則稱丹佛金塊中鋒約基治蟬聯最有價值球員。