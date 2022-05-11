拜仁擬今夏斟文尼 傳上周已會見經理人

沙拿續約陷僵局 紅軍恐失兩將

天空體育昨獨家報道，沙歷咸美錫對30歲的塞內加爾隊球星文尼有興趣，希望今夏將他帶到拜仁慕尼黑，代替基拿比或盛傳轉會的羅拔利雲度夫斯基。文尼與利物浦明夏約滿，據報他的年薪約520萬鎊（約5030萬港元），其經理人上周五與沙歷咸美錫會面，研究今夏完成轉會的可能。

拜仁早前已鎖定德甲冠軍，周日賽和史特加後捧盃，沙歷咸美錫被問及今夏轉會焦點，當時向記者表示：「我們有一些出其不意的想法，會讓你們感到驚喜。」英國《每日鏡報》稱，利物浦未有與拜仁商討文尼轉會，《世界體育報》則報道指，文尼對轉會巴塞隆拿持開放態度。

利物浦近月與沙拿代表多次高調談及續約問題，但至今處於僵局，文尼續約一事鮮有被提及。消息傳出後，不少紅軍球迷在網上表達關注，有人斥責球會側重沙拿，擔心下季會失去份量舉足輕重的文尼。

維拉欲留古天奴 轉會費成障礙

另外，菲臘比古天奴於2018年離開利物浦，轉投巴塞隆拿後兩度被外借，今年初借至阿士東維拉。維拉主帥謝拉特日前表明欲留用這名29歲中場，但據報球會只能出價1200萬鎊，較巴塞索價1700萬鎊低，但後者為減輕球員人工負擔願意減價。