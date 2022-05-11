夏蘭特落實入城 勢簽約5年 登陸英超衝擊歐聯金球獎 藍月稱只待確認個人條款

曼城昨向外界證實，與多蒙特就收購艾寧夏蘭特完成談判，只待確認個人條款，其5年合約細節（見表）亦曝光，目前周薪約13.2萬鎊（約128萬港元）的他，「入城」後大幅加薪至約37.5萬鎊，看齊曼城陣中最高周薪的中場奇雲迪布尼。夏蘭特家族發言人昨在社交網發文，確認他在下季加盟曼城後，球會在官方網站發聲明證實消息，指雙方只待個人條款仍未落實。英國廣播公司指其違約金達6320萬鎊（約6.11億港元），連同經理人佣金及獎金，曼城引入夏蘭特的5年合約，總支出勢高達2.11億鎊（約20.4億港元）。

父曾效力藍月成關鍵

皇馬巴塞爭奪失敗

21歲的夏蘭特獲皇家馬德里及巴塞隆拿等追獵，曼城除因提供巨額薪金勝出收購戰外，其曾效力曼城的父親亦成關鍵。《每日郵報》報道，「藍月」管理層一直與這名球會名宿聯絡，球隊下季銳意在歐聯爭標亦成誘因。相比有賓施馬在陣的皇馬，夏蘭特在欠缺中鋒的曼城更能確保正選席位。西班牙《馬卡報》則報道，夏蘭特已故經理人拉奧拿的團隊，曾向皇馬提出在合約增設若一年後離隊，球員需付1.28億鎊違約金，但「銀河艦隊」認為過低拒絕。同樣在爭奪戰「落敗」的另一西甲班霸巴塞隆拿，主帥沙維亦承認難與曼城匹敵，「一切與財力有關，我不能說謊」。

夏蘭特若落實「入城」，亦有望再度衝擊金球獎。上屆位列第11的他，轉戰英超後有望問鼎這項球壇殊榮。效力巴塞隆拿的老將碧基，近日接受曼聯前隊友加利尼維利訪問時說：「他（夏蘭特）與基利安麥巴比都是年輕新星，毫無疑問可成為金球獎未來得主。麥巴比或更全面，因我們曾交手，但與夏蘭特卻從未碰頭，很難說誰的機會較大。」

曼城征狼或輪換

高普料轉會市場將變天

曼城明晨作客狼隊，下周日再鬥韋斯咸，主帥哥迪奧拿或輪換出擊。利物浦今晨作客阿士東維拉，爭標形勢被動，主帥高普談及這宗天價轉會時稱：「曼城不會因夏蘭特加盟而變弱，我知道所有人也在談論金錢足球，我肯定轉會市場將因此變天」。