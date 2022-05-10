艾卡拉斯再奪冠拒自滿 19歲連挫前5名將 升第6續向三天王學習

艾卡拉斯昨在馬德里網賽決賽中，以6：3和6：1擊敗薩維利夫，繼里約熱內盧、邁阿密和巴塞隆拿網賽後，今年第四度捧盃。他在今站連挫世界排名第4的拿度、世界一哥佐高域和第3的薩維利夫，成為在同一站連贏3個世界頭5的最年輕球員。

兩奪大師賽平拿度成就 棄戰羅馬賽備戰法網

19歲的艾卡拉斯亦成為贏得兩項ATP大師賽第二年輕球手，其偶像拿度在2005年以18歲之齡達成此成就。不過，這名西班牙新星未有自滿，自覺仍有不少改善空間，「看看拿度、佐高域和費達拿，他們總是努力尋求進步，不會停下來，這也是我該做的事」。雖然艾卡拉斯承認有年齡優勢，體能能夠應付高強度比賽，但他決定棄戰羅馬網賽，為下周一展開的法國公開賽做好準備。

艾卡拉斯在去年5月底，世界排名首度打入頭100位，但昨日排名已躍升至第6位，35歲的拿度上周在馬德里網賽8強敗予這名同鄉後，就大讚後輩「有能力擊敗世上任何一名球手」，而在今年2月里約熱內盧網賽不敵艾卡拉斯的阿根廷好手舒華施文，就解構這顆19歲新星的成功之道，全因能夠按不同對手調整打法，「有時候你會有一種既定打法，但艾卡拉斯打法多變，而且極具侵略性」。

累積4280萬獎金 冀買新車「不敵」父母

在家鄉奪冠，能夠跟親友分享喜悅，艾卡拉斯稱意義重大。雖然他在網壇成就耀眼，歷來袋走545萬美元（約4280萬港元）獎金，但日前在訪問透露，回到家中也是一個普通人，需聽長輩的話，「我的父母為我理財，我仍要說服他們讓我買新車」。網壇認為艾卡拉斯能夠成為新一代標誌人物，不止因為球場上成績，更因為他在場外的形象健康。

（網球消息）