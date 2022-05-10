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2022年5月10日星期二
曼城5蛋拆紐 榜首優勢拉開3分 紅軍征維拉不容有失
曼城料本周落實簽夏蘭特 周薪483萬冠絕英超
稱曼聯處境困難 碧咸促求變盼C朗留效
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馬體會相隔6年首挫皇馬 穩列第4勢奪歐聯入場券
體壇快訊：法乙欖球員慶贏煞科墮河亡
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艾卡拉斯再奪冠拒自滿 19歲連挫前5名將 升第6續向三天王學習
韋少邁阿密站封王 黑帝負羅素鬧內訌
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【明報專訊】（請看附圖）
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