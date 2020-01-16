曼城料本周落實簽夏蘭特 周薪483萬冠絕英超

啟動逾6億解約條款 蜂兵覓得接班人

夏蘭特近月一直與曼市雙雄、皇家馬德里、巴塞隆拿及拜仁慕尼黑等豪門扯上關係。天空體育、英國《每日郵報》等昨報道，這名21歲挪威隊射手決定跟隨曾效力曼城的父親步伐加盟曼城，「藍月」亦已啟動其6300萬鎊（約6.09億港元）解約條款，與多蒙特談判順利，有望今周宣布加盟。西班牙《馬卡報》則指出，曼城或待本季英超盟主誕生後才對外公布。

此外，多蒙特盛傳已覓得夏蘭特的替代人選。著名轉會新聞記者羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，效力薩爾斯堡的20歲德國隊新星艾迪耶美已跟蜜蜂兵團達成口頭協議，今夏將以3800萬歐元（約3.14億）轉會費加盟，目前只待簽約作實。艾迪耶美今季在奧地利聯賽攻入19球，有望成為聯賽神射手。巧合的是，夏蘭特同樣於薩爾斯堡發迹，並在2020年1月轉投多蒙特。

戴亞斯傷大腿 藍月第3人提前收咧

曼城昨日大勝紐卡素後傳出壞消息，後衛魯賓戴亞斯半場因大腿傷患被換出，賽後證實收咧，是繼基爾獲加及史東斯後，第3名提早完季的藍月守將，哥帥透露下仗不排除安排洛迪卡斯簡迪串演中堅。