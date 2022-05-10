曼城5蛋拆紐 榜首優勢拉開3分 紅軍征維拉不容有失

曼城上周中於歐聯4強出局，昨返回英超大開殺戒，藉史達寧及拿樸迪上半場建功，下半場再由洛迪卡斯簡迪、菲爾科頓及史達寧破門，向紐卡素派5蛋，賽後35戰得86分，得失球差多利物浦4球。「藍月」主帥哥迪奧拿說：「這國家的所有人、傳媒都支持利物浦，因為他們在歐洲賽擁有優良歷史。可是我不在乎，我們過去12年亦已加入爭標行列。」他又稱本周中作客狼隊如同決賽，強調爭標形勢已掌握在麾下手中。

兩決賽後顧之憂 高普勢輪換

利物浦接戰中游球隊阿士東維拉，高普賽前說：「即使前面又是另一場硬仗，但我們為求爭標，就只能勝出餘下的比賽。」「紅軍」的後顧是於周六和月尾，在英足盃及歐聯決戰車路士和皇家馬德里，故此高普將續輪換球員，據報上仗打和熱刺擔正的右閘阿歷山大阿諾特及中堅伊巴希馬干拿迪，會被祖爾麥迪比和祖高美斯取代；中場占士米拿及拿比基達料代替堤亞高艾簡達拿和隊長佐敦軒達臣；前線會收起沙迪奧文尼，改由迪亞高祖達攻堅。

祖達料掛帥冀破8場入球荒

祖達自一個月前在英超作客打和曼城「士哥」後，各項賽事已8場「食白果」，被年初加盟的新兵路爾斯戴亞斯搶去風頭。而暫以22球領前聯賽射手榜的穆罕默德沙拿近3仗忘帶射門鞋，已被熱刺的孫興慜追至落後兩球，沙拿近兩季成為維拉剋星，連同英足盃四碰對手共斬獲5球。

謝拉特領軍偕古天奴艾格斯倒戈

此仗的另一焦點是維拉領隊謝拉特，該隊右閘馬迪卡殊說：「他會想讓我們贏！他是利物浦隊史上其中一個最佳球員，會為此仗有點激動，就像去年尾首循環作客晏菲路落敗時一樣。」巴塞隆拿借將翼鋒菲臘比古天奴已連續7場聯賽無入球，據報倒戈紅軍或續被貶為後備，爭取入球重責則落在奧尼屈堅斯及另一倒戈球員丹尼艾格斯肩上。

（英超消息）