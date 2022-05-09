浪花三兄弟領勇士屠熊 合轟78分寫里程碑 普利拉傷摩蘭特否認蓄意

勇士防守悍將披頓二世因左手肘骨折倦勤，球隊在第3仗變陣出擊，派出小將古明加正選上陣，此子更以19歲又213天成為季後賽史上最年輕的正選球員。雖然他表現平平，勇士在開賽初段一度落後13分，但眾將及時回勇，全場84次起手入53球，加上罰球21射19中，兩者加起來的真正射球命中率高達76.1％，榮登季後賽史上第2位，僅次2020年洛杉磯快艇在西岸首圈第5戰贏達拉斯獨行俠的77.8%。

勇士6人得分上雙，包括居里得全隊最高30分，湯臣有21分進帳，後備上陣的普利也貢獻27分，終助球隊以142：112大勝灰熊。勇士教練卡爾賽後表示，「當我們能夠在理想位置起手，湯臣命中率便會大幅提升，己隊亦會脫胎換骨，變得難以防守。」

摩蘭特社交網斥過界刪文 湯臣撐普利非惡意侵犯

不過，兩隊在這個系列賽充滿爭議性的肢體衝突，普利在這役第4節與威金斯夾擊灰熊主將摩蘭特時，意外拉到後者右膝，隨後摩蘭特射罰球時因膝蓋痛而蹲下，並提早離場。取得全場最高34分的摩蘭特賽後在社交平台轉發相關片段，並且寫上「broke the code（過界了）」，但隨後又馬上刪文。

灰熊主帥泰萊贊堅斯質疑普利故意拉住摩蘭特的膝蓋，令愛徒傷出，而普利解釋自己當下只想爭球，並無蓄意傷人。曾於2019年經歷左膝十字韌帶斷裂的湯臣開腔力撐隊友，「我不認為普利懷有惡意，我們並沒有試圖傷害他人，沒有嘗試在對手快攻時從後打頭，我們是以正確的方式打球的」。

字母哥獨取42分 公鹿反勝塞爾特人

至於密爾沃基公鹿在同日的東岸4強主場迎戰波士頓塞爾特人，憑「字母哥」安迪度高安普豪取42分，並貢獻12籃板和8助攻，領軍在最後44.3秒入球反超。塞爾特人的史馬特在最後4.6秒博得罰球，並故意射失第2球搶下進攻籃板，惟綠軍在籃下3次出手皆無功而還，最終公鹿以103：101險勝塞爾特人，場數追近2：1。