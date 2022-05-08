李琪返校培育新血 球圈停擺現斷層危機 甲一冠軍射手棄全職夢

基督教香港信義會信義中學本學年增設文憑試體育課程，加上希望擴展初中體育課堂時數，需增聘體育老師，李琪遂在去年結束6年全職生涯「回巢」，「疫情令我加快步伐回來教書，始終不能一輩子打球，都要為家人和小朋友着想」。校長梁冠芬曾效力威立，是1997年亞洲冠軍球會盃奪冠班底，李琪在他支持下，去年9月復課起多次為學生辦友賽，12月聯同另外3間中學辦「四角賽」，同時在停課期間興建室內籃球場，為復賽做準備，李琪說：「我們不能無了期空等，籃球或是小朋友上學的最大動力，而且學生要從比賽中知道自己的不足。」

校長曾效力威立 助辦賽建室內場

本地籃壇在2019年7月聯賽收爐後，因疫情經歷兩年空窗期，去年9月才復辦男子高級組銀牌賽，今年初爆發第五波疫情後又停賽。3年來沒有一個完整球季，李琪認為責任並非全在籃總身上，但相信能做得更好，不用「一刀切」令籃壇停擺，「疫情都3年了，我們是否應有緊急應變方案？南華教練（巴拿莫域）解約離港，南青外援（麥洛連）也走了，某程度是因為不能開賽。他們是香港籃球的資源，留不住這些人才，也令聯賽質素下降」。

人才流失外，也令留下來的人難以成長，李琪表示不乏年輕球員在高中嶄露頭角，18歲便有力挑戰甲一，但疫下恐現斷層，「以前有新星湧現，老將才會退下來，但現在無人接班，近年甲一都是同一班人」。籃壇需完善梯隊制度才能進步，李琪也盡力予後輩機會。就讀中四的郭傑堯早已留意本地籃壇及李琪，得悉對方回信義教書後，心情既興奮又期待。這名司職控衛的乙組隊長，今年初跟李琪一同出戰元旦盃，感受到和甲一球員在身體和球技的差距。

甲一擬7月復賽 望放寬外援限制

一班學生亦視這名東方射手為榜樣，以職業球員為目標，郭傑堯笑言：「喜歡打球的人都有職業夢，尤其是李sir在這裏提醒我打職業有多困難，但只要努力仍有機會做到。」甲一有望於7月復賽，李琪期望籃總放寬外援限制，「每隊有兩名外援，會令競爭更激烈。不用怕年輕球員沒有機會，他們就是要跟高水平的外援練習，若爭不到上陣機會，只代表實力不夠」。

早前籃總棄戰FIBA世界盃亞洲區外圍賽，及後重新要求參賽，據悉港隊有望於11月補賽。至於9月杭州亞運延期，李琪不諱言並非壞事，因為年輕球員可汲取經驗，爭取更多時間備戰。

文、圖：許嘉明