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2022年5月8日星期日
美富商勢入主車路士 艾巴莫域時代終結 擬月底易手無礙轉會
曼城或免費簽普巴 蘭歷克嘆鋒力不足
拿達路起孖領國米反勝續爭衛冕
艾卡拉斯挫拿度寫歷史 20歲或以下紅土贏泥地王首人
訂枱慶母親節 蘇樺偉：我每日都孝順
大廈圍封強檢 魏賡萬米跑驚險摘銅
維迪不滿防火新例穿內褲在外 黑帝戴3表8戒抗飾物禁令
體壇快訊：安必特復出領76人撲火
SUN周日體育直播賽程
李琪返校培育新血 球圈停擺現斷層危機 甲一冠軍射手棄全職夢
學界將復賽 籃球馬拉松搬室外
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【明報專訊】（請看附圖）
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