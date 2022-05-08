美富商勢入主車路士 艾巴莫域時代終結 擬月底易手無礙轉會

料投資總額逾400億

車路士昨發聲明，宣布保亞利與合伙人已同意收購這支倫敦球會的條款，25億鎊用作收購球會股權，如舊主艾巴莫域早前所言會作慈善用途，保亞利一方亦會投資17.5億鎊發展史丹福橋球場、青訓及女子隊等，總計投資額達42.5億鎊（約417億港元）。球會聲明表示，收購正待通過相關程序，預料5月底完成，意味無礙今夏球員轉會。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭後，車路士的俄籍班主艾巴莫域被英政府制裁，因而委託Raine Group出售車路士，並承諾將所得金錢捐予援助烏克蘭的戰爭受害者。保亞利為道奇班主之一，合伙人還有Clearlake Capital投資機構、道奇另一班主兼美籍商人馬克禾特及瑞士富商域斯。

車路士遭逼和 阿仙奴爭四連勝

保亞利昨晚入場觀戰，迪姆華拿及羅夫度斯卓克先後食詐糊，半場雙方互無紀錄，但前鋒盧卡古56分鐘在禁區邊緣遭對手侵犯，親自操刀12碼打破英超10場入球荒，兩分鐘後再接應基斯甸普列錫助攻破網，但79分鐘起連失兩球，終被狼隊逼和2：2，35戰67分，領先少踢一場的阿仙奴4分。而屈福特作客以0：1不敵水晶宮，落後第17位的列斯聯12分兼多踢1場，篤定降班。

仍力爭前四的阿仙奴今晚主場鬥列斯聯。兵工廠聯賽三連勝，中堅賓韋特受大腿傷患影響，今仗續上陣成疑。上仗對韋斯咸頂入首個英超入球的諾賀丁，料伙拍加比爾馬加希斯繼續擔正。至於身陷降班漩渦的列斯聯，領隊謝斯馬殊表明不論最終能否護級，來季仍樂意留效。

英冠煞科 盧頓錫菲聯搭附加賽尾班車

而英冠昨晚煞科，盧頓主場以1：0小勝篤定降班的雷丁，錫菲聯以4球大破新科冠軍富咸，與盧頓齊獲升班附加賽最後兩席。附加賽周五展開，第6的盧頓迎戰第3的哈特斯菲爾德；第5的錫菲聯面對第4的諾定咸森林。