阿迪達續約阿仙奴3年 矢志領軍返頂級球會行列

阿迪達與阿仙奴的合約原本至明夏屆滿，會方今宣布與他簽下一紙3年新合約，合約至2025年夏天。他在聲明中表示：「非常高興能繼續帶領阿仙奴，我期望未來領軍踏上另一階段，真正重返頂級球會行列。而我們目前首要的任務，就是爭取歐聯席位，回到頂級球會賽事的大舞台。」阿迪達球員生涯最後五季效力阿仙奴，2016年掛靴的他，於2019年接替艾馬利成為「兵工廠」主帥，至今領軍贏得足總盃及社區盾各一。

車路士迎狼隊 否認艾巴莫域冀新班主代還債

另外，早前曾傳車路士俄籍班主艾巴莫域在賣盤一事上添加代球會償還16億鎊（約156億港元）債務的條件，會方昨發聲明指報道失實，並否認有關傳言。而暫列英超第3的「藍戰士」今晚將迎戰狼隊，在上輪不敵愛華頓後，目前僅領先第4的阿仙奴3分，以及第5的熱刺5分，前四席位未穩下，是役不容再失。

曼聯續爭歐戰席位 屈福特搶分護級

至於第6的曼聯明晨將作客第9的白禮頓，在爭取前四幾近無望下，是役仍需為歐戰席位而戰，其中因膝傷休戰兩周的隊長哈利馬古尼，是役已傷癒可候命。護級戰方面，尾二的屈福特今晚作客若未能擊敗水晶宮，將成為繼諾域治後，第二支篤定降班的球隊。