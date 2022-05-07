紅軍雙星爆發靠高普 摸清麾下適時輪換 誓拔刺續爭冠

利物浦vs.熱刺 now611/621台 明晨02：45直播

必須先認衰，因着習慣只按既有資訊為基礎去預測評價，的確稍微低估了利物浦今季實力，而失算正正在於高普的不可測。原先對紅軍兵力評級，本就未包含冬窗的買賣，但即使納入考慮，可有誰料到路爾斯戴亞斯這般無縫融入？事實上推斷他磨合需時也大條道理。參考拿比基達吧，從大開大闔的德甲載譽加盟，卻看來無法適應英超節奏，一年有一場好波已要酬神，偏偏忽然季內開竅，至少踢了兩場好波（說笑，實際上絕對不止此數），戰術執行力比昔日全面和細緻。

堤亞高入局 紅軍打穩根基

另一例子為堤亞高，同屬德甲兵，直至近半年才入局，達到外界當初的期望，替紅軍帶來新的dimension，懂得適時拖慢行軍速度，並提升墮後位置的創造力，他自身的逼搶效率亦更上一層樓。這裏固然有高普功力推動，惟新援會否爆發從來無法保證，或最起碼無法保證何時爆發。然而啱啱遇着剛剛，恰好碰上兩名中場大將齊齊打出身價，成為紅軍有力應付四條戰線的基石。

回歸中場壓迫 高普看重前場質素

塞翁失馬究竟是福是禍，需要馬後炮甚至馬後後後炮；從事後孔明角度，紅軍經歷去季中堅全滅、讓防中移後客串的困境，高普方重新體認到中場壓迫始屬gegenpressing最核心環節，寧願派二打六扼守後防，也不容犧牲前方的質素。禍兮福所倚的尚有高普得以對球員透徹了解，藉着當時兵源何止捉襟見肘，直頭見到肩膀鎖骨了，從而摸清每個部下的體能極限，然後便有如今的不停輪換，保持活力和減少受傷。

正選陣容百變 人手配搭見微知著

由是觀之，到底紅軍正選十一人誰屬倒真不好說，連隊長佐敦軒達臣也沒有踢足即見一斑。不過，輪換講就容易，試想像一下，右閘由祖高美斯頂替TAA，戰術及人手配搭應該涉及幾許微調，自能領略一二。其他球隊大多沒有必要準備多於一套陣容，副選有貢獻要撞手神；稱得上叫人眼前一亮的後備奇兵，恐怕僅得水晶宮的四重國籍小將米高奧利斯，像熱刺的盧卡斯莫拉經常產生多少作用已算難得。

紅軍四線爭冠 運氣不可或缺

熱刺今晚北伐晏菲路，兩軍都許勝不許和，可是運勢此刻肯定在利物浦那邊，反之熱刺不僅防線地莊，跟他們爭第四的宿敵阿仙奴最近同樣如有神助。無疑紅軍雖然號稱四冠在望，英超卻仍落後曼城，歐聯及足總盃坐亞未奪標，暫時唯一到手的聯賽盃則要靠極刑鬥到門將射贏車路士，但這不就是運數嗎？只怕有些地獄黑仔王試圖借運賭身家博翻身，結果搭沉船罷了。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。