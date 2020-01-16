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2022年5月7日星期六
亞運延期 港將整裝再出征 34歲姚錦成押後1年退役備戰 鄭兆康認打亂劍擊隊計劃再部署
韋斯咸出局 莫耶斯「省」球僮道歉 法蘭克福晉級歐霸決賽 5‧19決戰格拉斯哥流浪
羅馬挫李城歐協聯爭冠 摩連奴破天荒五闖歐戰決賽
安必特續因傷缺陣 76人爭晉級添憂
英冠今煞科 4軍爭附加賽兩席衝超
體壇快訊：流浪促足總詳列違規行為
SAT周六體育直播賽事
紅軍雙星爆發靠高普 摸清麾下適時輪換 誓拔刺續爭冠
阿迪達續約阿仙奴3年 矢志領軍返頂級球會行列
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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