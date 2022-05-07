英冠今煞科 4軍爭附加賽兩席衝超

英冠暫列第3的諾定咸森林日前不敵般尼茅夫，但與哈特斯菲爾德同得79分，肯定前六衝線下佔附加賽兩席。第5及第6位的錫菲聯及盧頓暫同得72分，仍有機會被以70分排第7的米杜士堡及69分排第8的米禾爾趕過。錫、米兩軍均具英超經驗。錫菲聯主場迎戰已封王的富咸，料24歲挪威國腳辛達貝治將正選領軍爭勝。力爭相隔5年重返頂級聯賽的「米堡」將作客普雷斯頓，球隊陣中有不少英超舊將，包括威爾斯國腳尼爾泰萊及白禮頓借將艾朗干洛尼。

第6及第8的盧頓和米禾爾不約而同從未出戰英超，前者日前作客富咸以0：7慘敗，今晚回師主場鬥已「上岸」的雷丁，賽前宣布主場逾1萬張門票已售罄；力爭首戰附加賽的米禾爾，煞科戰作客般尼茅夫。

打比郡準班主抵英

另外，由名宿朗尼執教的打比郡因進入破產保護等原因，被扣21分後篤定下季降至英甲，據報球隊將獲美籍商人Chris Kirchner入主。34歲的他昨在社交網上載照片，顯示已飛抵英國，料日內與英格蘭足球聯盟（EFL）高層會面。