亞運延期 港將整裝再出征 34歲姚錦成押後1年退役備戰 鄭兆康認打亂劍擊隊計劃再部署

上屆雅加達巨港亞運七欖金牌成員姚錦成稱，始終內地疫情嚴峻，加上奧運也曾延期，對此不感驚訝，也令緊接不用密集征戰，「8月我們先有世界巡迴賽外圍賽，然後又有世界盃，沒有亞運可集中應付這兩項大賽」。34歲的姚錦成表明亞運是他生涯最後一擊，延期變相令他延遲一年退役，「這樣多了時間做準備，我也要調整心態，多了一年就是老多一年。我已跟教練談過，完成杭州亞運就會正式退役」。

劍隊調整計劃迎世界賽

東京奧運金牌得主、現時世界排名第1的「劍神」張家朗，在上屆亞運取得花劍團體銀牌及個人銅牌，港隊總教練鄭兆康稱，對延期只能接受，「奧運後我們去年底出外訓練和比賽，都是為提升隊員狀態和水準，以準備今屆亞運。如今臨近開賽數個月才宣布延期，確實是有點可惜，但都要接受」。

鄭兆康稱會調整原定亞運前的訓練和集訓，將專注下月在韓國舉行的亞洲賽及7月在埃及的世界賽，又稱由於明年4月將是奧運預選賽，需重新部署，「很頭痛，兩年疫情令奧運和亞運先後延期，令計劃要改來改去」。

伍家朗劉慕裳毋懼延期

陳銘泰：增1年重新備戰

香港羽毛球隊一哥伍家朗及空手道港將劉慕裳也稱延期影響不大。伍家朗透露下月將要離港參加多項公開賽，「亞運延期使今次行程可能變得相對輕鬆點，但依然有大賽要準備。」他提及明年亞運若被納入奧運積分賽，將令這屆亞運增添重要意義，「甚至可當是奧運前哨戰」。劉慕裳則說：「因為下年有項世界賽，所以亞運無論今年還是明年舉辦，明年我都需要以最好狀態出賽。」

正於法國訓練的跳遠香港紀錄保持者陳銘泰稱，亞運延期令香港田徑隊提早於7月完季，但認為未嘗不是好事，「這樣可多一年準備，始終香港對上兩年相比其他地方，是少了很多比賽」。

港足U23停賽球員或復出

至於港足U23有13名球員因去年底亞洲盃外圍賽期間醉酒鬧事，違紀被罰停召一年，亞運延期或令他們可刑滿復出。香港足球總會僅回應，港足目前會專注備戰下月的亞洲盃外圍賽。

港協暨奧委會聲明表示尊重決定，「相信這是亞奧理事會執委會經再三考慮及討論後做出的正確決定，對此表示完全理解、尊重及支持」。今屆亞運香港代表團團長霍啟剛稱，延期雖打亂運動員和教練部署，盼港將充分利用延期一年時間做好準備。身兼體育、演藝、文化及出版界立法會議員的他又稱，本地體育場所過去數月受疫情影響關閉，不少運動員訓練近乎停頓，呼籲政府勿再「一刀切」關閉場所。