體壇快訊：港足U23多兩將受罰

港將T20板球賽開齋

SDG FairBreak女子T20板球邀請賽昨在迪拜開鑼，4名港將分別效力兩支球隊與各地球員對賽。Mariko Hill及Marina Lamplough先為Falcons在揭幕戰亮相，前者取得賽事第一個「三柱門」（wicket），終助球隊擊敗Warriors旗開得勝。

東方理文下月赴泰征亞協

亞洲足協昨落實，台南因疫情棄辦亞協盃J組後，改由泰國武里南府承辦，賽期不變，身處該組的兩支港超隊東方龍獅及理文維持下月底出征。東方、理文、臺南市FC及澳門球隊澳科鄒北記，將於下月24至30日爭首名出線。上屆亞協J組在港舉辦，但消息指承辦開支龐大令球隊卻步。

港協辦體育節實體活動

港協暨奧委會昨宣布本月至8月推出多項體育節實體活動，包括在各大商場舉辦杭州亞運巡迴展覽，並設導賞團予市民了解體育場地。港協亦委任體操的吳翹充、賽艇的梁俊碩及長跑的羅映潮任體育節大使，出席活動分享經驗。