37歲CP3領太陽屠俠 扮演第4節先生證寶刀未老 布克卡讚具主宰力

主場出擊的西岸「一哥」太陽，昨首3節均與獨行俠拉鋸，半場落後對手兩分。然而季後賽狀態大勇的基斯保羅第4節挺身而出，悉數參與太陽在這節首5分鐘攻入的首19分，包括貢獻14分及兩次助攻，為球隊拉開比數。獨行俠雖有星將盧卡當錫取得全場最高的35分，但他獨力難支，太陽在系列賽取得兩連勝，未來兩仗將移師達拉斯再戰。

生日前發威攻入28分 靠努力修成正果

老將控衛「CP3」今日迎來37歲生日，過去曾被質疑不能如往日般以速度壓制對手，如今以數據及表現力證寶刀未老。他賽後透露維持佳態絕無捷徑，一切全因日子有功，「球場上的一切反映自訓練，不可能『開外掛』，你需要做力量和協調訓練，需要舉重、投籃和休息。當你這樣做，自然修成正果」。

昨仗收穫全隊最高30分的太陽後衛戴雲布克卡，亦形容隊友場上表現讓人五體投地，「我很敬佩他主宰比賽的方式，他總是把局面控制好，想法超前其他球隊兩三步。他的領導能力亦不能被忽視，總能讓人人都感受到責任感，對勝利產生渴望」。太陽首圈手下敗將、新奧爾良塘鵝後衛麥高倫亦在社交網讚嘆太陽表現，更稱看見基斯保羅在場上痛宰其他對手時，心情不再糟透。

此外，原本狀態正盛的金州勇士後衛披頓二世，前日於西岸次圈第2場，遭孟菲斯灰熊的迪朗布克斯從後撞倒後重創，經磁力共振（MRI）掃描證實左手肘骨折及韌帶輕微損傷，需休戰3至5周，意味勇士若晉級總決賽，他才有望復出。勇士暫與灰熊打成場數1：1平手。

熱火輕取76人 場數領先2：0

東岸方面，東岸「一哥」邁阿密熱火在占美畢拿取得22分及12次助攻「雙雙」下，主場以119：103力退缺少安必特的費城76人，場數領先2：0。