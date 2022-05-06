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2022年5月6日星期五
奇兵救皇馬 反克曼城決戰紅軍 洛迪高入替起孖 賓施馬加時奠勝 安察洛堤寫紀錄灑淚
哥帥執教生涯6次4強止步 被批調動不當招敗
要求提早戰馬德里賽 拿度極速晉級入場撐皇馬
為爭世盃席位鋪路 連格今夏勢離魔
林柏特批判罰不公遭英足總起訴 74歲鶴臣季尾退休
國米迎安玻里不容有失 經理人否認拿達路欲離隊
電視精選
37歲CP3領太陽屠俠 扮演第4節先生證寶刀未老 布克卡讚具主宰力
上帝之手戰衣7000萬成交破紀錄
體壇快訊：港足U23多兩將受罰
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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奇兵救皇馬 反克曼城決戰紅軍 洛迪高入替起孖 賓施馬加時奠勝 安察洛堤寫紀錄灑淚
哥帥執教生涯6次4強止步 被批調動不當招敗
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