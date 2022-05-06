為爭世盃席位鋪路 連格今夏勢離魔

傳獲祖雲A米PSG紐卡素垂青

英國《每日郵報》引述知情人士報道，季尾離開阿積士的坦夏格，有意說服29歲的連格與曼聯簽新合約，可是連格去意已決。他自7歲加入曼聯受訓，近兩季被投閒置散，今季各項賽事只上陣22次入兩球，當中在英超只擔正兩次。連格傳言埋怨曼聯食言和待遇欠佳，包括會方去夏開出苛刻條件，要求垂青他的紐卡素，需支付250萬鎊（約2460萬港元）借用費，以及「喜鵲」若不用降班，曼聯可獲1250萬鎊（約1.22億港元）花紅，令交易最終未能成事。據報有份助英格蘭隊獲得2018年世界盃殿軍的他，渴望年尾再戰世盃。除傳言他再被紐卡素斟介，祖雲達斯、AC米蘭和PSG已加入爭奪。

美斯落選法甲候選年度最佳

另外，法甲賽會前晚公布年度最佳候選名單，PSG球星基利安麥巴比、里昂的盧卡斯柏基達、馬賽的皮耶、雷恩的馬田泰利亞及摩納哥的賓耶達入圍最佳球員，今季加盟PSG的美斯無緣入圍，是他13年來首次未列入聯賽最佳候選名單。英媒則報道，PSG與麥巴比續約無望，後者本月將公布轉投皇家馬德里。