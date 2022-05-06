奇兵救皇馬 反克曼城決戰紅軍 洛迪高入替起孖 賓施馬加時奠勝 安察洛堤寫紀錄灑淚

上季亞軍曼城在首回合以4：3勝出，昨戰至73分鐘才由翼鋒馬列斯打破僵局，但被皇馬進攻中場洛迪高高斯補時階段射入，84秒後更頂成2：1，令兩軍需加時作賽。95分鐘，賓施馬禁區內被踢跌獲判12碼，親自操刀助皇馬反勝3：1，總比數險勝6：5，近9季五闖決賽。賓施馬以15球領前射手榜，10球來自淘汰賽階段，平了前隊友基斯坦奴朗拿度（C朗）在2017/18年球季的紀錄。

賓施馬看齊C朗入球紀錄

肥安領軍五闖決賽寫歷史

21歲的洛迪高成為另一功臣，其父現仍在家鄉征戰較低組別聯賽，他銳意栽培兒子繼承衣缽。洛迪高10歲加入山度士受訓，兩年後被稱作「新尼馬」，卻因性格懦弱，又不喜歡四處比賽而哭泣，不時要母親安慰。他特別留意山度士名將比利、羅賓奴和尼馬，但稱「與尼馬比較有點壓力」，亦曾提及獲比利提點「萬事不用害怕」，成為人生座右銘。

洛迪高於3年前轉會皇馬，今季在安察洛堤調教下冒起，在歐聯獨取5球，當中4球是後備上陣建功。他說：「皇馬一直瀕臨出局，但要出現的入球終於出現。當穿上這件戰衣，你就會知道永遠不要放棄，我的首個入球即刻為球隊注入信念。」

皇馬在16強、8強和4強兩回合，先後面對巴黎聖日耳門（PSG）、車路士及曼城，3輪均曾在其中一回合落敗，成為2003/04年球季設立16強賽後，首支在3輪淘汰賽單場均曾輸波，但最後殺入決賽的球隊。安察洛堤回應道：「我不能說皇馬已習慣這種現象，若一定要問原因，這就要歸功於球會歷史，令球隊在看來即將出局之際，仍不斷勇往直前。球員此役奮戰到底，當扳平之後，我們知道加時比賽時，心理定會佔優。」安察洛堤日前已領皇馬稱霸西甲，成為首個贏盡歐洲五大聯賽的教練，如今成為首個五度躋身歐聯決賽的教練，與在皇馬共事的兒子擁抱喜極而泣。

再遇紅軍 肥安：像默郡打吡

「紅軍」利物浦前天已殺入決賽，前鋒穆罕默德沙拿如願以償，有機會為2018年決賽負皇馬復仇，該仗被撞傷的他此役賽後即在社交網暗示「有仇報仇」。「肥安」說：「我曾多次遇上利物浦，球員時代是1984年，教練時期是2005和2007年，帶領AC米蘭在歐聯決賽交手先勝後負。我於2019至2021年執教愛華頓，在利物浦市生活兩年，今季歐聯決賽有點像默西賽德郡打吡戰，因為我仍是一個愛華頓人。」