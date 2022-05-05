泰萊希路膺最佳第六人 熱火首人獲獎致敬兩名宿

希路今季出賽66場常規賽，當中56場為後備上陣，他場均得20.7分、5籃板、4助攻，是NBA史上後備場均第四高分。今次最佳第六人的100張選票中，希路取得96張第一選票，總分達488分，比次名的克里夫蘭騎士前鋒路夫高274分。這名22歲後衛稱獲選意義重大，並向曾三奪此獎的查姆哥羅福和路易斯威廉士致敬，「對我來說，他們就代表最佳第六人，是我的榜樣」。

勇士不敵灰熊 披頓二世重創恐收咧

昨日的NBA季後賽，勇士後衛披頓二世在西岸4強作客灰熊正選上陣，但開賽不足3分鐘的一次快攻，遭迪朗布克斯從後撞至失衡倒地，左手肘重創傷出，布克斯吞下二級惡意犯規，被逐離場。灰熊最終憑摩蘭特轟入47分，以106：101擊敗勇士，場數扳平1：1。

勇士主帥卡爾賽後狠批布克斯的危險動作，「季後賽的確會充滿肢體碰撞，但你不能把一個人置於危險當中」。他續指披頓二世在聯盟掙扎6年，今季難得有好表現，可惜或因左手肘骨折，賽季提早報銷。至於塞爾特人在同日的東岸4強，憑塔圖和謝倫布朗合轟59分，領軍主場以109：86擊敗密爾沃基公鹿，場數扳平1：1。