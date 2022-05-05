抗癌勇士勢隨「般茅」返英超 戰友險勝鎖定英冠亞軍 四隊周六爭入附加賽

後備上陣的前鋒基化摩亞昨於83分鐘一箭定江山，助般尼茅夫以1球小勝諾定咸森林，得以下季重返英超。領隊柏加去夏離開富咸入主「般茅」，他賽後說：「我為這支球隊和所有球員的表現感到自豪，這是非常特別的一群人，值得享受此刻的歡樂時光和返回英超。球迷是球隊的第12人，對我們有巨大的助力。」

般茅同日接獲喜訊，去年10月證實患上淋巴癌的24歲威爾斯國腳大衛布魯克斯，經7個月治療後證實體內再無癌細胞，並在社交網Twitter感謝醫療團隊。他昨在球場見證隊友取得升班資格，對於來季有望再戰英超，他受訪時說：「我已決心付出最大努力訓練，急不及待在不久將來重返球場。」大衛布魯克斯是2018年威爾斯足球先生，過去4季共為般茅上陣89次入17球，又為威爾斯隊披甲21次入兩球。領隊柏加亦證實，這名中場近期已歸隊，為此感到安慰。

森林守將證父心臟病發無恙

另外，此役倒戈的31歲森林守將史堤夫曲克賽後證實，父親賽前在球場內心臟病發，幸獲醫護人員及時搶救逃出鬼門關，年初離開般茅的曲克恭喜母會升班，並向救回其父一命的醫護人員致謝，「我將永遠感激他們的拯救行動」。

英冠最後一輪12場比賽將於周六舉行，第3至6位球隊可參戰升班附加賽。森林及排第4的哈特斯菲爾德同得79分，因領前隨後得72分的錫菲聯和盧頓7分，已篤定可踢附加賽，但錫、盧兩軍仍有機會被得70和69分、分列第7和8位的米杜士堡及米禾爾趕過。

般尼倘降班須償還逾6億債務

於英超排16的般尼近期三連勝，但只領先18位的愛華頓兩分及多踢一場。英國廣播公司昨報道，般尼一旦降班，班主ALK財團需即時向投資公司償還6500萬鎊（約6.38億港元）貸款。球會曾多次表示不擔心財政，又稱即使降班，亦不會影響投資者信心。

（英冠消息）