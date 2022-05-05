梅利馬德里賽遇佐高域 認處劣勢期待碰頭

奇雲安達臣退役 15年生涯落幕

烏克蘭名將不滿拿度挺兩俄球手

梅利在馬德里公開賽次圈力戰下，以盤數6：1、3：6、6：2勇挫世界排名16的沙普華路夫，晉級後將會惡鬥昔日宿敵、現任世界一哥佐高域，這是二人自2017年後再度碰頭。近年因傷多次施手術的梅利自言不復當年勇，但仍盼藉此審視水平，「他是世界第一，而我的臀部受過重傷，理論上這是一面倒的比賽」。佐高域表示，梅利曾贏得多項大滿貫和登上世界第一，能克服傷患重返球場鼓舞人心。女單方面，英籍新星拉度簡露在16強不敵卡莉蓮娜出局。另外，曾兩度殺入大滿貫決賽的南非「重炮手」奇雲安達臣，昨日在社交平台宣布退役，結束15年職業生涯。

另外，全英網球協會及溫布頓賽會早前決定，禁止所有俄羅斯及白俄羅斯球手參與6月展開的溫網，佐高域、梅利和拿度先後指出這個決定不公平，然而被迫走上戰場的烏克蘭退役球手史達賀夫斯基指摘拿度說法，認為否定禁賽令，才是對正受戰火蹂躪的烏克蘭人不公平。而國際奧委會（IOC）主席巴赫在斐濟舉行的大洋洲國家奧委會，再籲各體育總會禁兩俄參賽，但他稱IOC不會因俄羅斯入侵烏克蘭而制裁該國奧委會，只會制裁要為事情負責的人。