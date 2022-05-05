歐霸反擊圖破法 韋斯咸高薪誘賴斯留效

10萬法蘭克福球迷求購門票

鎌田大地卡拿夫養精蓄銳

韋斯咸於歐霸4強首回合以1：2飲恨，日前於英超對阿仙奴讓米查利安東尼奧、蘭仙尼等主將分別提前換出或後備入替，養精蓄銳備戰今仗。英國《每日郵報》則報道，韋斯咸對來季留住迪格蘭賴斯充滿信心，計劃開出隊內最高薪合約，並讓他從即將掛靴的麥克盧保手中接過隊長職務，冀這名英格蘭隊中場最少留效多一季。

法蘭克福在德甲不敵利華古遜一仗亦輪換，將首回合建功的鎌田大地及卡拿夫均列後備。該隊歐戰最佳成績為1979/80球季，在歐協盃（歐霸前身）擊敗慕遜加柏奪冠，當地據報多達10萬人求購今仗門票，為求見證愛隊相隔42年後再闖歐洲賽決賽。4強另一場由格拉斯哥流浪迎戰RB萊比錫，「格流」首回合以0：1落後，中場艾朗藍斯今仗有望傷癒復出。

此外，李斯特城於歐協聯4強次回合作客由摩連奴領軍的羅馬，兩隊目前打成1：1平手。摩帥日前在意甲賽和博洛尼亞後，揶揄同市宿敵拉素該輪藉一個越位入球僥倖獲勝，「藍鷹」事後發聲明不點名批評言論缺乏尊重。