紅軍反勝闖決賽 戴亞斯獲撐正選 入替建功勇破黃潛 加盟半季放光芒續衝四冠

利物浦在首回合主場以2：0輕取維拉利爾，昨甫開賽2分51秒卻被敵鋒保拿爾迪亞破門，「黃潛」中場高基連再在41分鐘頂成2：0。高普下半場以翼鋒路爾斯戴亞斯入替前鋒迪亞高祖達，沙迪奧文尼則移入中路攻堅，其後藉中場法賓奴、戴亞斯及文尼分別於62、67和74分鐘建功，以3：2險勝有中場伊天卡普爾在85分鐘「兩黃一紅」的維拉利爾，總比數大勝5：2，股東之一的NBA球星勒邦占士現身觀戰，再於社交平台表示：「巴黎，我們來了！」歐聯決賽在香港時間5月29日凌晨在巴黎上演。

4攻門冠絕隊友 領軍反勝落淚

紅軍今季57戰入139球，刷新1985/86年球季創下的隊史單季入球紀錄。25歲的戴亞斯下半場觸球36次，當中4次攻門是紅軍隊中最多，頭槌入球助紅軍追平2：2之前，亦曾「車身」射門高出和妙射中柱彈出，4次盤扭也看齊文尼。這名哥倫比亞隊翼鋒心情激動流下男兒淚，賽後獲高普稱讚是紅軍反勝的關鍵，形容他為球隊帶來巨大的正面影響，球會名宿奧雲亦說：「他不諳英語，卻能迅速掌握利物浦的比賽方式，這是難以置信的，我認為他值得在歐聯決賽正選上陣。」高治說：「由他上陣那一刻開始，便向對手施壓進攻，改變了此役戰局。」曼聯名宿里奧費迪南也讚道：「他每次控球都令人着迷，擁有單對單的過人能力，盤扭令敵衛不安。」

高普半場促麾下冷靜扭劣勢

戴亞斯今年1月離開波圖，加盟利物浦未足半季大放光芒，助已奪聯賽盃的紅軍續向單季四冠進發。他的來投或對祖達構成壓力，但高普護航道：「事實是上半場我們全隊都有問題，我們必須向維拉利爾致敬，因為他們令紅軍嘗盡苦頭，今仗反勝令我憶起2019年4強先負巴塞隆拿0：3，次仗大勝4：0晉級決賽。」

他又透露在半場返回更衣室後，要求麾下「下半場表現須好過上半場，以及保持冷靜」。連同2013年領軍多蒙特，高普已四度躋身歐聯決賽，看齊名帥費格遜、納比和安察洛堤。

艾馬利為門將魯利失誤護航

而「盃賽專家」艾馬利認為維拉利爾經上半場急攻後，下半場體能無以為繼，但他為門將魯利失第一和第三球辯護道：「他擁有一個非凡的賽季，其間展示出高昂的戰意，我不會與他談及失球的事，比賽中的出錯總有複雜原因。」

維拉利爾會長洛治卻質疑，球隊的熱刺借將中場盧施素上半場在禁區內，曾被紅軍門將艾利臣比加明顯絆跌卻未有獲判12碼，否則已以3：0遙遙領前，並斥「球證的決定實在可恥」。

（歐聯消息）