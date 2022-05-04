巴塞魯營冠名「脫貧」價值超曼城

疫情雖持續嚴峻，惟不少國家選擇與病毒共存，職業足球比賽得以重開一段時間，球會依舊從電視播映權得益外，也可從比賽門票、球場飲食、球場博物館及旅遊等收入幫補，惟對倚重旅遊業的巴塞隆拿市可能是杯水車薪，連帶該地代表球會巴塞近年亦需不斷採取「脫貧」行動。

4季合約總值23億

巴塞早前與音樂串流媒體平台Spotify，達成未來4季主場冠名權交易，據報合約總值2.8億歐元（約23.1億港元），平均每季7000萬歐元（約5.8億港元）。英國《每日星報》報道，魯營已一躍成為最值錢的球場，比每季值4770萬歐元（約3.93億港元）的「藍月」主場阿堤哈德球場多出2230萬歐元（約1.84億港元），並估計魯營的成功已成球壇指標，勢成其他球會另一財路。

至於排第3的是阿仙奴的酋長球場，贊助費為3950萬歐元（約3.3億港元），「四哥」是只有990萬歐元（約8170萬港元）的馬德里體育會主場萬達大都會球場，隨後第5至7位是費倫巴治、拜仁慕尼黑及比錫達斯。