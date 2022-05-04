奧脫福改建「虎頭蛇尾」 格拉沙捱轟 負債及魔兵高薪成阻力 重建變擴建省20億

原定過百億重建被擱置

翻新設施擴建南看台成現有方案

奧脫福球場於1910年啟用，其間經歷二戰空襲嚴重損毀，之後不時有維修和改善工程，而由英超成立前的1992年5月至2007年3月，至少有6次維修及擴建工程，惟場館設施終究不敵歲月而陳舊不堪，與曼聯的名聲成反比。2005年入主的格拉沙家族，於今年3月中決定奧脫福球場原址重建，卻未能一錘定音，更於4月中改為聘請曾主理興建熱刺球場的團隊，負責改建奧脫福，項目除翻新老化的設施外，還將命名為卜比查爾頓的南看台座位增加約1.5萬至整個球場8.8萬個。消息指曼聯改變初衷，是為保留奧脫福球場的歷史、身分和遺產，但反格拉沙家族者多認為，這只是對方一己私利作祟。

英國《每日郵報》早前的報道指出，在英超球會班主的支持度中，格拉沙家族以4%包尾，球迷的評語是「從上到下都爛透了。不再是一間球會，而是推銷工具，對球員、領隊和策略全都判斷錯誤。花掉大筆金錢，奧脫福就是腐敗下去，真丟臉」；而同一報道的評論者觀點，更將格拉沙家族比喻為吸血的「水蛭」。《曼徹斯特晚報》的曼聯首席撰稿人Samuel Luckhurst質疑，格拉沙家族眼中只有錢，「從沒花錢在現代化奧脫福球場及卡靈頓訓練場上」。

負債50億 球員薪水連續5季居首

惟曼聯目前或要向現實低頭，曼聯截至去年尾負債4.95億萬鎊（約50億港元），重要原因是球員人工連續5季冠絕英超，就以今季為例，常用球員的薪水約為2.08億鎊（約20.5億港元），拋離約1.63億（約16.1億港元）的第2位球會車路士。另外，德勤會計事務所公布的2022年度球會收入排行榜，曼聯約以4.7億鎊（約46.4億港元）跌至第5位，乃25年來新低，被約是5.4億鎊（約53.3億港元）的榜首宿敵曼城拋離，而且據報現有近10萬人正輪候購買曼聯下季季票，在改建比重建時間短的情况下，收入自可增加。

格拉沙家族也或考慮到《太陽報》早前的報道，指在2019年啟用的熱刺球場，今季的89%入座率在英超只排尾二；韋斯咸的倫敦球場也只排第10，故此座位較多的新球場或不能保證入座率，球場重建不划算，况且熱刺和「兵工廠」也曾經歷在新主場成績不濟的難題，換上實力倒退中的「紅魔」，恐怕只會雪上加霜。

（曼聯話題）