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2022年5月4日星期三
戰術大師領銜決高下 哥帥往績勝肥安 妒忌父子檔同甘共苦
火箭成「最老世冠」 贏7屆盼下季破紀錄
港七欖隊下周赴歐備戰 姚錦成李卡度冀亞運衛冕
籃總宣布分階段復賽 甲一7月重開
C朗再建功 紅魔主場收爐戰大勝
傑志分批回港 朱志光盼球圈獲關注
體壇快訊：港將喜迎新場推廣滑板
電視精選
奧脫福改建「虎頭蛇尾」 格拉沙捱轟 負債及魔兵高薪成阻力 重建變擴建省20億
巴塞魯營冠名「脫貧」價值超曼城
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【明報專訊】（請看附圖）
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