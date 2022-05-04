C朗再建功 紅魔主場收爐戰大勝

馬達馬迪擔正告別奧脫福

今夏離開「紅魔」的桑馬達及尼曼查馬迪，在主場告別戰正選上陣。般奴費南迪斯於9分鐘攻入在曼聯的第50球，C朗完半場前雖食「詐糊」，但在61分鐘射入親自博得的12碼拉開比數。72分鐘，華拉尼建功打破近9個月入球荒，助曼聯在奧脫福圓滿謝幕，36戰得58分排第6，落後第4的阿仙奴5分兼多踢兩場。即將轉任為球會顧問的蘭歷克，賽後叮囑下季來投的阿積士教練坦夏格設法留住C朗。他又認為紅魔來季需添置兩名頂級前鋒，但強調現代足球中的前鋒不一定是射手，像曼城的加比爾捷西斯及基亞利殊，可同時勝任翼鋒及前鋒位置。

英冠方面，提前鎖定升班資格的富咸主場以7：0血洗盧頓，提早奪得聯賽冠軍。射手阿歷山大米祖域梅開二度，以43球打破英格蘭次級聯賽單季入球紀錄。

沙拿遭雷射筆射眼 塞國足總被罰

另外，埃及隊於3月底作客塞內加爾隊，利物浦球星穆罕默德沙拿在互射12碼階段，遭主隊球迷以雷射筆「攻擊」，最終球隊在這場世界盃外圍賽關鍵戰敗陣，無緣年底在卡塔爾舉行的決賽周。國際足協昨向塞內加爾足球總會罰款17.5萬瑞士法郎（約141萬港元）及下場正式賽事閉門，意味埃及隊重賽無望。