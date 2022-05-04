火箭成「最老世冠」 贏7屆盼下季破紀錄

保世一寶座 暗示下屆續戰未言休

奧蘇利雲今屆狀態大勇，累計3棒破百及13棒「50+」，最終以局數18：13大勝英籍同胞特林普，歷來八度打入決賽7次封王，追平亨特利的紀錄，亦力保世界一哥之位。46歲的他打破最年長世界冠軍紀錄，感觸地多謝對手激發自己的潛力，「我已46歲了，對陣二十出頭的球手，總迫使我繼續努力去保持狀態及健康。特林普賽後給我大大的擁抱，說了一些美好的說話，令我難以忍住淚水，或許當你變得較年長，就會特別容易感觸」。

「火箭」賽後與一對子女合照，雖未有明確表示下屆會否爭取第8冠，但他說：「我愛挑戰，愛與桌球界的大家相處，我不知道破紀錄會否是好事，但明年或許會一試。」被追平紀錄的亨特利向英媒憶述，自己破紀錄時總有再次爭冠的欲望，認為奧蘇利雲必定會再次挑戰世界賽。他又稱：「就如我之前旁述時所說，奧蘇利雲已將桌球水平提升至另一高度，他肯定能夠再次奪冠。」