戰術大師領銜決高下 哥帥往績勝肥安 妒忌父子檔同甘共苦

皇家馬德里vs.曼城 now643台 明晨03：00直播

兩軍首回合上演入球大戰，曼城三度拉開兩球優勢，仍遭皇馬力挽狂瀾收窄差距。「藍月」上仗右閘鬧兵荒，先後由史東斯及費蘭甸奴客串該位置，前者更在上半場傷出，今仗料與基爾獲加雙雙缺陣。然而祖奧簡斯路坐畢「波監」回歸，曼城右路攻擊能力有望回升。

哥迪奧拿球員及教練時期皆師承巴塞隆拿體系，執起教鞭後9次作客班拿貝戰績彪炳，錄得6勝2和1負；唯一敗仗是在2013/14年球季的歐聯4強，帶領拜仁慕尼黑以0：1僅負由賓施馬建功的皇馬。哥帥與安察洛堤均為外界推崇的「戰術大師」，兩人對賽往績以前者佔優，在7次交手中取得5勝2敗。哥帥談及「肥安」時，提及對方有兒子大衛出任副手，作為教練無一不感羨慕，「這對我來說是不可能的夢想，我很妒忌他。我也希望把我的助教視作兒子看待，想像彼此共度好與壞，感覺一定很美好」。

洛迪復出 誓助曼城保勝局

曼城中場洛迪卡斯簡迪於2019年夏天從馬德里體育會來投，工兵型踢法在加盟初期一度不被看好。然而這名西班牙國腳今季踢出身價，傳送成功率連續3季達九成以上，聯賽更連續兩場取得進帳，累積5入球寫個人新高。他談及自己的場上定位時說：「我會在場上緩和比賽節奏，最重要是在逆境中保持韌力，展現為人熟悉的曼城踢法。」

挾西甲冠軍士氣 皇馬無後顧迎敵

「銀河艦隊」日前提早鎖定西甲冠軍，大戰前先捧盃振奮士氣。安察洛堤出席勝利巡遊時，向球迷大喊「接下來是星期三（對曼城），我們可以的！」，彰顯晉級決心。他笑言皇馬主場出擊總是如有神助，冀麾下今仗乘勇扭轉敗局，「我們在班拿貝沒有包袱，這裏就像施了魔法，能為我們帶來勝利」。皇馬中堅阿拉巴首回合因傷退下火線，近日仍未重返大軍訓練，今仗勢無緣上陣；防中卡斯米路則停賽期滿復出。

（歐聯消息）