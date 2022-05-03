港足備戰亞盃外 新帥安達臣首督操 提升狀態勤練進攻 冀借傑志亞冠出線增球員自信

港足將於6月8至14日到印度加爾各答出戰亞盃外第三圈D組，面對阿富汗隊、柬埔寨隊及印度隊。港足繼上月安排部分港將及U23球員集訓後，亞盃外大軍昨早於將軍澳足球訓練中心展開首課操練，33人初選名單中，有11名傑志港將因剛在泰國戰畢亞冠分組賽要遲歸隊，以及東方龍獅入籍兵費蘭度返港後仍在隔離，首日兩課共21名球員出席，包括補選的黃浩然及吳文希，理文雙將迪高及徐宏傑因傷暫單獨訓練。

上月底重開全港球場後，港足要出戰亞洲賽獲豁免戴口罩操練。安達臣在封場期間曾到泰國觀察到當地集訓的傑志及理文港將狀態，昨才是他正式上任逾3個月後首次督師。這名59歲朝鮮隊前帥事後在記者會稱，離亞盃外首仗還有5至6周時間，盼逐步提升球員狀態。他今年初在網上記者會曾稱要一改港足主守風格，令踢法更進取。他昨再說：「要踢出我想要的進攻風格就要每日反覆練習、透過友賽演練，令球員習慣我的戰術。」

月中赴泰集訓前定25人大軍

港足在港集訓至本月15日，安達臣透露緊接至少會踢5場友賽，包括在港友賽港超球隊東方龍獅及理文，然後計劃本月17日出發到泰國集訓，再踢多兩場友賽，對泰甲球隊春武里及泰國U23，最後6月1日到大馬友賽馬來西亞隊。他補充赴泰國前將選出25人決選名單，明言狀態是其一重點。傑志前晚歷史性出線亞冠16強，安達臣認為對香港足球是好事，從中值得港足借鏡，「傑志能夠出線，港足球員也要有更多信心，下一步就是爭取在亞洲盃晉級」。

葉鴻輝：訓練強度高需時適應

門將葉鴻輝透露，這名新帥訓練強度高，「教練在會議上希望我們失控球權後不要只縮後，要嘗試推前做逼搶。他對球隊要求及訓練強度皆高，加上球員久疏戰陣未重拾體能，訓練是有點辛苦，但相信一周後大家會適應到」。