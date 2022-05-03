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2022年5月3日星期二
黃潛迎紅軍絕地反擊 8主力生死戰復出 盃賽專家艾馬利捍衛名聲
阿仙奴挫韋斯咸返第4 阿迪達冀超車摘季衝線
蘭歷克信坦夏格領曼聯返正軌 未商討來季組軍大計
勇士險勝拔頭籌 居里批格連被逐過嚴
國米除烏凱旋 拿達路21球平個人最佳
法迪相隔4月復出 巴塞險勝守次席賀沙維800仗
電視精選
港足備戰亞盃外 新帥安達臣首督操 提升狀態勤練進攻 冀借傑志亞冠出線增球員自信
傑志破天荒闖16強 穩袋165萬獎金
體壇快訊：80歲日本前帥奧禪病逝
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【明報專訊】（請看附圖）
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