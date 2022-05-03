勇士險勝拔頭籌 居里批格連被逐過嚴

普利轟31分寫個人新高

格連第2節尾段在籃底下拉跌準備上籃的班頓奇勒，被球證裁定為二級惡意犯規直接驅逐離場，令勇士大半場陷入苦戰。首圈表現亮眼的佐敦普利，昨退居後備仍攻入個人生涯季後賽新高的31分。勇士在第4節最後一分鐘仍落後兩分，惟基利湯臣在最後36.6秒挺身而出，射入關鍵三分球協助球隊反超，加上灰熊主將摩蘭特最後一擊被湯臣力守下，上籃未能命中目標僅輸1分，勇士在系列賽首場旗開得勝。

勇士球星「咖哩仔」居里昨攻入24分，他賽後對隊友格連被逐抱不平：「沒有人想看見如祖利蒙特這樣的球員提早返回更衣室，這對球賽沒好處，他不應被逐離場。」教練卡爾透露裁判向其解釋格連被逐原因，「他跟我說，格連打到奇勒的臉，然後再把對方拉跌在地」，形容判決讓全隊感詫異，認為應判更輕的一級惡意犯規。

至於衛冕軍密爾沃基公鹿昨有「字母哥」安迪度高安普錄得24分、13籃板、12助攻，個人第2次於季後賽締造「三雙」，領銜作客以101：89擊敗波士頓塞爾特人，在東岸次圈領先場數1：0。